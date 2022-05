Listen to @locamanuel73 and get your tickets for #JuveLazio , as we prepare to salute our Ⓒaptain, @chiellini! — JuventusFC (@juventusfcen) May 15, 2022

Dopo quello di Federico Bernardeschi, qualche istante fa è arrivato anche il messaggio di Manuel Locatelli nei confronti del capitano bianconero Giorgio Chiellini. Il numero 3 della Vecchia Signora e della Nazionale infatti sarà alla sua ultima apparizione allo Stadium e l'ex giocatore del Sassuolo ha chiamato a raccolta tutti i tifosi per salutare nel migliore dei modi 'Giorgione'. Di seguito il messaggio condiviso sui canali social dal centrocampista.'Ciao ragazzi lunedì vi aspettiamo in tanti per salutare Giorgione. Sarà la sua ultima partita in casa, è stato sempre un esempio per noi, è il nostro capitano ed è un onore aver giocato con lui. Un grande abbraccio, ci vediamo lunedì'.