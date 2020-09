Manuel Locatelli, a Rai Sport, ha parlato dopo la grandissima prestazione al debutto con l'Italia contro l'Olanda: "L'esordio dei sogni, è il momento più bello della mia carriera. E' il sogno di ogni bambino giocare con la nazionale, lo dedico alla famiglia e alla ragazza, sempre vicino a me anche quando le cose andavano male. Ora c'è da togliersi altre soddisfazioni. Con Jorginho? Più semplice, quando giochi con giocatori di talento è più facile. Spendo parole per Leo e Chiellini, mi hanno aiutato e indirizzato. Così è più bello. Cosa significa? Bello anche riguardare il percorso fatto, ho subito delusioni enormi, anche per colpa mia. Mi godo il momento con la testa sulle spalle".