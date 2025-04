Locatelli, che gioia per il goal! Il messaggio social e da quanto non segnava FOTO

"Spirito giusto, intensità e unità. Un punto che ci sta stretto, ma che ci dice che siamo sulla strada giusta. Sempre emozionante segnare per la mia Juve! Fino alla fine". È il commento a caldo di capitandopo il pareggio della Juventus contro la Roma , un risultato comunque importante per restare in corsa per un piazzamento in Champions League. A mettere la firma sul match di ieri sera, portando momentaneamente i bianconeri in vantaggio, è stato proprio il centrocampista classe 1998, letteralmente esploso di gioia al momento del goal, un tiro pregevole da fuori area al 40' di fronte al quale Mile Svilar non ha potuto nulla.

Da quanto non segnava Locatelli

Una gioia enorme per Locatelli, che pur essendo stato praticamente sempre in campo (e da titolare) in questa stagione non era ancora riuscito a trovare la rete, che gli mancava addirittura dal: allora il giocatore lecchese aveva segnato contro il, la sua ex squadra, decidendo con il goal dell'1-0 il match valido per la 9^ giornata di Serie A. Una vita (e due allenatori) fa, una Juventus completamente diversa negli uomini, nelle idee e pure negli obiettivi. La speranza è che il goal di ieri possa rappresentare - tanto per Manuel quanto per tutta la squadra - un punto di (ri)partenza per il cammino da affrontare da qui alla fine della stagione.