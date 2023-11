La Juventus per me è sempre stata casa, sempre stata una questione di famiglia e sempre sarà parte del mio cuore .

"Laper me è sempre stata casa, sempre stata una questione di famiglia e sempre sarà parte del mio cuore. Sono onorato e molto felice di questo rinnovo. Darò tutto me stesso per questi colori come ho sempre fatto. Storia di un grande Amore. Fino alla fine Forza Juve". Traspare una sincera felicità da queste parole di Manuel, fresco difino al 2028 con il club bianconero. Il centrocampista classe 1998, dopo i primi commenti a caldo, ha parlato della novità anche tramite i suoi profili social personali, dove ha condiviso alcune belle foto con la sua famiglia e i suoi agenti. Eccole qui sotto.