Ieri sera contro l'Olanda a centrocampo non ha brillato solo la stella del match-winner Nicolò Barella, ma anche e soprattutto quella di Manuel Locatelli, tra i migliori in campo. Una prestazione che non può aver lasciato indifferente un suo estimatore come Andrea Pirlo. Sul giocatore del Sassuolo si è mossa da settimane la Juventus, che però è alle prese con la laboriosa rescissione di Khedira e con la necessità di un mercato low cost. E che per adesso, a parte Arthur chiuso già a fine giugno, a centrocampo ha acquistato il solo McKennie. RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI - I dialoghi tra Juve e Sassuolo hanno trovato una discrepanza tra domanda e offerta, con il club emiliano che chiedeva 40 milioni di euro (cifra difficile da spendere al momento per Agnelli e Paratici) e che voleva solo cash senza contropartite tecniche. Negli ultimi giorni tuttavia pare che l'ad neroverde Carnevali abbia abbassato le pretese a 30 milioni. La Juventus in ogni caso, come precisa Calciomercato.com, non si è spinta oltre il prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. I soldi ad oggi latitano, ma con qualche cessione...