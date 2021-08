Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta di Modena, spiegando: "La realtà è che al termine del girone di ritorno 2022-2023 per la Juve scatterà l’obbligo della vendita e noi avremo la garanzia di incassare gli oltre 37 milioni pattuiti. In questo momento di grande crisi credo che da parte nostra sia stata realizzata una cessione straordinaria.Anche se qualcuno storce il naso per la formula, Locatelli finora è il giocatore venduto al prezzo più alto. Dopo due mesi di trattativa estenuante abbiamo strappato il prezzo di acquisto più alto per un club italiano in questa sessione di mercato. Non mi pare cosa da poco per il Sassuolo.".