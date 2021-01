9









Austerity. Spending review. Contenimento dei costi, chiamatela come volete, ma la strategia dei club che si apprestano a versarsi sul mercato invernale sarà quella di spendere il meno possibile, magari autofinanziandosi attraverso le cessioni. Juventus compresa, che dopo i botti estivi si appresta ad un mercato fatto di occasioni e soluzioni creative. Niente spese folli, il bilancio parla chiaro e non ha bisogna di ulteriori voci che lo appesantirebbero, però la dirigenza bianconera continua ad esercitare la sua influente pressione per i suoi obiettivi, anche in ottica futura. Come per Manuel Locatelli che, come riporta Calciomercato.com, è considerato incedibile a gennaio dal Sassuolo. Messaggio ricevuto, se ne riparla in estate.



DAL PREZZO ALL’ESTATE - Manuel è un pallino della Juve e soprattutto di Pirlo, che ne fece espressa richiesta nel mercato estivo. Dopo il tentativo fallito in estate a causa delle alte richieste, Fabio Paratici tiene monitorato l’ex Milan, per il quale il club neroverde non ha abbassato il prezzo: almeno 40 milioni di euro, troppi per un mercato invernale in cui anche la Juve seguirà il trend della prudenza. De Zerbi l’ha blindato e ha ottenuto garanzia dalla società, Locatelli non si muove a gennaio e la scelta è quella di rimandare i discorsi alla prossima estate, quando la Juve sfodererà un nuovo assalto.