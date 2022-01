1









Le parole di Manuel Locatelli a Dazn: "C'è rammarico perché volevamo vincere. Una buona partita come intensità, peccato siamo andati in svantaggio, ma volevamo vincere"



SECONDO TEMPO - "Abbiamo giocato con intensità come ha chiesto il mister, ma lo dobbiamo fare per 90'"



VIGILIA - "Viviamo questa situazione, dobbiamo rispettare le regole e vaccinarci, è la cosa più importante"



CLASSIFICA - "Un mese importante, può essere decisivo, sono scontri diretti e vogliamo fare più punti possibili"