Come racconta il Corriere dello Sport, è stato un brutto colpo la frattura leggermente scomposta della decima costola patita da. Il giocatore ha già lasciato lunedì il ritiro dell’Italia e ha fatto rientro a casa. Ora farà terapie per alcuni giorni e spera di poter recuperare in tempo per lo scontro diretto con i nerazzurri. Il precedente di Immobile di qualche mese fa, anche lui vittima di un inconveniente del genere e ristabilitosi in una decina di giorni, fa ben sperare, anche se bisogna andarci cauti e valutare giorno per giorno.