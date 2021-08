Per quanto l'ha desiderata, quella maglia bianconera a strisce, il nuovo messaggio social di Manuelnon arriva di certo inaspettato. È, però, una conferma a quanto è stato raccontato nelle ultime due settimane. Il centrocampista ha sempre voluto la, solo la Juventus. Orecchie da mercante alle offerte che arrivavano dall'estero, in particolar modo dalla premier League. Per realizzare il sogno da bambino, per indossare quella maglia di cui è innamorato.: "Juve. Storia Di Un Grande Amore. Il mio sogno da Bambino. IL desiderio che esprimevo al soffio di ogni candelina. Juve ci sono. Finalmente.". E tra i commenti al post, spunta l'applauso di Miralem. Un altro che punta a vestire nuovamente la maglia della vecchia Signora.