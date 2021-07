"​L’idea di partenza del nuovo tecnico è di proporre un trio che metta insieme centimetri, fisicità, corsa ma anche i giusti passaggi e movimenti.in mezzo, con ai latisembra la soluzione di partenza, con l’ex-Sassuolo erede della tradizione deidi Allegri (senza entrare nella mai spenta discussione sull’addio di Pirlo in rossonero): centro di gravità per cui passano tanti palloni ma anche capace di proporre cambi di ritmo e inserimenti in area avversaria. Rabiot è un giocatore che ad Allegri piace, per qualità e corsa, Bentancur ha vissuto con Max i suoi migliori anni ed è anche l’unico che abbia già lavorato con lui". Così scrive la Gazzetta dello Sport, che racconta il piano di Max Allegri per il centrocampo bianconero 2021/22.