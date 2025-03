Locatelli alla Rai: 'Il secondo goal ci ha tagliato le gambe. Scudetto? Se sentissimo tutto...'

2024 Getty Images



Juventus-Atalanta, parla Locatelli

Il capitano della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni della Rai in seguito alla sconfitta terribile per 4-0 rimediata allo Stadium contro l'Atalanta. Le sue parole:"Fino al calcio di rigore abbiamo fatto una buona partita poi abbiamo subito il rigore e loro hanno avuto altre occasioni. Abbiamo preso subito gol all’inizio del secondo tempo e questo ci ha tagliato le gambe. Abbiamo tentato di reagire, siamo andati in avanti non equilibrati e questo ci ha causato tante ripartenze e loro quando ripartono sono micidiali, abbiamo sbagliato tanti appoggi, tanti passaggi e ripeto loro quando ripartono sono veramente forti e hanno fatto tanti goal".

"Avete parlato voi di questo sogno, noi tra di noi dobbiamo sempre mantenere un equilibrio, se sentiamo tutte le cose che dite non se viene a capo. Noi abbiamo il compito di fare gruppo tra di noi e cercare di proteggerci anche da questo e dobbiamo solo lavorare e cercare di dare il massimo per questa maglia perché è quello che si fa, stasera non è andata così ma dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo solo lavorare, perché è l’unica cosa che possiamo fare e l’unica cosa che conosco per cercare di fare buone partite e raggiungere i nostri obiettivi"."Loro ne hanno il diritto, si aspettano sempre grandi prestazioni da noi e questo possiamo cambiarlo solo noi, dobbiamo cambiare questa atmosfera con atteggiamento e risultati, dobbiamo tranquillizzare i più giovani e cercare di avere equilibrio".





