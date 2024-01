Le parole di Manuelalla Rai:- "È temporaneo ma la vittoria di Lecce è importante perché è arrivata su un campo difficile, non è mai facile qui perché loro sono una squadra ostica, che concede pochi gol, abbiamo fatto una partita molto intelligente e matura, siamo stati calmi e abbiamo gestito la partita bene, poi abbiamo trovato tre gol che sono importanti".- "Sì assolutamente, credo che siamo cresciuti in consapevolezza, abbiamo più conoscenza dei nostri mezzi e siamo migliorati molto in questo riusciamo meglio a gestire la partita e questo è uno stacco importante".- "Sì certo credo che dobbiamo sognare e per raggiungere i sogni dobbiamo fare cose straordinarie e ripartire dallo spirito di gruppo che abbiamo, questa sicuramente è una nostra forza che dobbiamo portarci fino alla fine".- "Sta facendo molto bene perché è molto concentrato, riesce ad essere più tranquillo, è un grande giocatore e sta diventando determinante per noi ma come lo sono anche gli altri nostri attaccanti, ci manca Chiesa ma Yildiz sta facendo molto bene e ci sono anche Milik e Moise. Il lavoro di squadra premia anche il lavoro degli attaccanti e sono molto felice per loro".- "Vanno giocati e portati a casa, sarà una gara molto importante ma prima ne abbiamo un'altra e dobbiamo pensare a quella".- "Quando giochi nella Juventus c'è sempre pressione, ma questo non ci condiziona e non ci deve condizionare, è un percorso di crescita quello che stiamo facendo e dobbiamo continuare così".