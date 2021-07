Il giorno della presentazione di Giovanni Stroppa come nuovo allenatore del Monza, l'ad del club biancorosso Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha parlato anche diche conosce bene dai tempi in cui giocava nel settore giovanile rossonero: "C' tanto orgoglio perché sia lui che Pessina sono stati presi dal Milan quando erano giovanissimi, grazie al lavoro di Mauro Bianchessi (allora responsabile del settore giovanile rossonero, ndr)". Sul possibile futuro di Locatelli alla Juve Galliani risponde così: "Non devo dare consigli a nessuno, solo a me stesso".