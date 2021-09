Allo scoccare della fine primo tempo in Juventus-Milan all'Allianz Stadium, Manuel Locatelli si è così espresso ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo continuare così perché è una partita importante che ci stiamo giocando in casa nostra, dobbiamo cercare di vincere e mantenere questa intensità. Sì per me è una partita particolare, ma siamo qui tutti per dare il massimo e vincere."Il primo tempo è stato ben giocato dai bianconeri, che vanno all'intervallo avanti per 1-0 grazie al gol di Alvaro Morata, involatosi al 4' in contropiede da un calcio d'angolo per il Milan.