Allo stadio , nel Nostro stadio, a tifare la juve …. Come da bambino pic.twitter.com/1Xq3ibgYYX — Manuel Locatelli (@locamanuel73) February 6, 2022

Manuel Locatelli non ha potuto partecipare alla vittoria della Juventus contro il Verona, causa squalifica. Non ha voluto, però, mancare ai festeggiamenti. Questo il suo messaggio sui social: "Allo stadio , nel Nostro stadio, a tifare la Juve …. Come da bambino".