Gli spettatori di Juve-Inter più navigati tatticamente parlando, o anche solo i più curiosi, si saranno certamente domandati come è stato possibile che Cuadrado fosse così solo al momento del gol dell’uno a zero. Un buco del genere non dovrebbe verificarsi quando si incrociano due squadre che praticano entrambe il 3-5-2, dal momento che quinto e quinto dovrebbero marcarsi. Telecronista e commentatore se la sono cavata bollando la posizione di Gosens come “troppo stretta”. Eh, grazie, ma ci sarà stato un motivo valido, non si stringe per stringere, soprattutto in una fase difensiva a cinque. Deve esserci dunque una ragione meno superficiale, e si dà il caso che questo articolo voglia mostrarvela nella gallery, e nel mostrarvela, voglia anche indicarvi una costante tra le due ultime partite dei bianconeri: Locatelli. Ebbene, cosa lega il gol di Kean contro il Verona al gol di Cuadrado contro l’Inter?