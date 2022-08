Manuelha parlato ai microfoni di Sky dopo l'amichevole a- "Stiamo provando ad avere un po’ più palleggio, ci stiamo mettendo impegno, seguiamo quello che dice il mister. Penso che sia stata una bella giornata in famiglia, noi giochiamo per i tifosi, questo entusiasmo è qualcosa che ci condiziona. È stata una giornata bella per loro e va bene così”.- "Se sarà una Juve più offensiva? Stiamo provando cose nuove e questo è importante, io mi trovo bene a giocare più avanti, sicuramente cercheremo di farlo”.- “Ho grandissime impressioni, ci porta tanto entusiasmo, è un campione e sicuramente è umile, e questa è la differenza tra un giocatore normale e un campione”.