Le parole di Locatelli a Sky:PENALIZZAZIONE - "Sono situazioni che ci toccano, inutile nasconderlo. Ma noi possiamo fare solo una cosa rispondere sul campo, dare tutto per questa maglia, rispettare i tifosi e cercare di fare più punti possibile. Il resto non possiamo far nulla. E’ chiaro che ci siamo uniti ancora di più perché nei momenti difficili si vedono gli uomini. Stasera abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e credo che bisogna ripartire da qui".COSA HA DETTO ALLEGRI - "Il mister su queste cose è bravo perché cerca di farti pensare sol al campo e di mantenere unito al gruppo di concentrarsi sulla squadra e il campo. alla fine si parla solo di questo. C’è qualcosa di diverso, dobbiamo mettere qualcosa di più perché abbiamo tanto da dare. Ci siamo uniti di più. Dobbiamo dare tutto ogni allenamento e partita. Possiamo fare solo quello".I GIOVANI - "In questa situazione è bello avere tanti ragazzi giovani che danno spensieratezza in più, è importante. stasera si sono visti uomini"