Locatelli a Sky dopo PSV-Juventus: 'Si vede l'inesperienza di tanti, dobbiamo guardarci in faccia'

Le parole di Locatelli dopo PSV-Juventus

Manuelsi è presentato ai microfoni di Sky dopo l'eliminazione dalla Champions League. Il centrocampista della Juventus ha analizzato la sconfitta: "La verità è sempre sul campo e oggi loro l’hanno voluto più di noi. L’hanno meritata più di noi e questo è quello che il campo ha detto.o, non ce l’aspettavamo anche noi".

"Queste partite le decidono gli episodi, loro l’hanno voluta più di noi e nel secondo tempo sono entrati e hanno fatto gol. Poi l’abbiamo rimessa in piedi ma al di là del gol o di altro, loro oggi hanno avuto il pallino del gioco, l’hanno voluta e l’hanno meritata e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e guardarci in faccia, continuare a lavorare e fare meglio. Bisogna sicuramente fare meglio"."Credo che non sia neanche stato un calo fisico, perché in queste partite non può esserci un calo fisico. Loro con il palleggio ci hanno messo dietro e non riuscivamo a reagire, è difficile adesso dire perché non lo abbiamo fatto, sicuramente andava fatto ma con il palleggio ci hanno messo dietro e noi non riuscivamo più ad andarli a prendere. Anche perché quando siamo andati male, loro sono usciti palla al piede"."Come intensità dipende dalla partita. A volte nel campionato italiano trovi un avversario molto chiuso e altre più aperto. Sicuramente la gara contro l’Inter è stata dispendiosa, era una partita diversa e c’era intensità nel passaggio. Sicuramente hanno fatto un gran partita loro ma io credo sicuramente gli errori partono da noi perché la partita ce l’avevamo in mano noi e abbiamo sbagliato tanto.""SI VEDE L'INESPERIENZA" - "Dal mio punto di vista è normale venire qui a dire quello che penso e a metterci la faccia perché devo essere d’esempio anche per i miei compagni. Io e altri ci siamo guardati per cercare di dire la nostra maperchè nei momenti di difficoltà la palla scotta è lì che ti devi unire di più, quelli sono momenti che ad oggi ci mancano e facciamo fatica a reagire. Questo è quello che ci dice oggi la realtà. È chiaro che è un miglioramento che dobbiamo fare, credo che ci voglia un po’ di tempo, anche se qui non c’è mai tempo ma questa è una sconfitta che fa molto male lo sappiamo però bisogna accettarlo, andare avanti e allenarsi".