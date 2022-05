Manuel Locatelli, a Sky Sport, ha parlato così prima di Fiorentina-Juve.



MOTIVAZIONI - "Dove si trovano? Quando indossi questa maglia ci sono sempre. Siamo qui per fare risultato, c'è questa responsabilità ed è facile trovarla".



LA FIORENTINA - "Mai subito gol? Speriamo sia ancora così, daremo il massimo per vincere".



LA STAGIONE - "Credo sia stata buona, possiamo fare tutti di più e lo sappiamo. Altri obiettivi per l'anno prossimo, siamo carichi. Chiudiamo oggi e ripartiamo. Impatto? Mi hanno preso perché ero subito pronto, ho responsabilità, fosso fare di più e proverò a fare meglio".