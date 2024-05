Le parole di Manuela Sky dopos.- "Una partita incredibile, nel primo tempo siamo stati dei matti. Quando indossi questa maglia devi tirare fuori l'orgoglio, il primo tempo è stato inguardabile a essere onesti. Andiamo a casa con un pareggio che ci dà energia per il finale di stagione".- "Una vittoria come quella di mercoledì toglie tante energie, poi tanti gli episodi che sono successi... Tutti noi sappiamo, leggiamo, ma quando indossi questa maglia devi stare tranquillo, andare tutti nella stessa direzione".- "La società prende decisioni, noi lo abbiamo ringraziato perchè ci ha lasciato tanto ma non entro nel merito".- "Lascia che gli obiettivi li abbiamo raggiunti, si poteva fare meglio perchè abbiamo avuto un calo che non si può avere. Ora finiamo questa stagione poi stacchiamo, bisogna farlo se no impazzisci".