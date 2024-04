Manuel, a Sky Sport, parla così a poche ore dall'inizio della partita che vedrà la Juventus contrapposta al Cagliari di Claudio Ranieri.- "Alla fine si sta bene solo quando si vince, cerchiamo di portare a casa i punti. Alcaraz è diverso agli altri, qualcosa potrà cambiare, ma il concetto di squadra è sempre quello".- "Sono tutte partite mai facili, sporche, hanno partite con grande allenatore, sanno giocare, hanno grande entusiasmo, cercare di portare i tre punti".- "Toglie pressione? A parte che giocare alla Juve ti dà sempre pressione, fa parte del gioco, puntiamo ad arrivare più in alto possibile. Bene per il calcio italiano, complimenti a tutte, ma pensiamo a noi e cerchiamo di arrivare in alto".