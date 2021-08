Compagni di squadra, ma solo per una manciata di minuti. Manuel Locatelli, a Udine, è sceso in campo con la stessa maglia di Cristiano Ronaldo per la prima - e molto probabilmente l'ultima - volta. Il nuovo centrocampista della Juventus ha mandato un messaggio a CR7, nel giorno del suo addio: "Per poco , anzi pochissimo ma questa immagine la porterò sempre con me.In bocca al lupo Campione". E la foto dei due esultanti a Udine.