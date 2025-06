Locatelli a La Stampa: 'Chiellini mi insegna cos'è la Juve, Tudor bravissimo: ci disse subito che saremmo andati in Champions'

Le parole di Locatelli

, centrocampista e capitano dellaha rilasciato un'intervista in esclusiva a La Stampa, nel corso della quale ha parlato del presente e del futuro del club bianconero. Il numero 5, lo scorso 26 maggio, ha calciato il rigore decisivo a Venezia che ha consentito alla Vecchia Signora di staccare il pass per la prossima Champions League. Di seguito ecco l'intervista a Locatelli.IL RIGORE DI VENEZIA - "Quanto pesava quel pallone? Tantissimo, ma da capitano toccava a me. Il quarto posto era l'obiettivo minimo, non potevamo mancarlo".

QUINTA STAGIONE - "Entrai in uno spogliatoio di mostri sacri: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Dybala, Morata e Ronaldo che andò via poco dopo: soltanto vederlo era di grande impatto. Campionissimi ma soprattutto persone per bene da cui ho avuto la possibilità di imparare.COSA E' LA JUVE - "Giorgio e Leo, capitani incredibili, stessi dna e mentalità, mi hanno insegnato cosa significhi la Juve: qui l'obiettivo è sempre vincere e lavoriamo per quello, come diceva Allegri "dobbiamo creare i presupposti" per riuscirci".ALLEGRI AL MILAN - "L'ho sentito e gli ho fatto l'in bocca al lupo, detto questo spero che il Milan ci arrivi dietro".TUDOR - "Secondo me è bravissimo, si è presentato in modo intelligente cercando il dialogo, è una brava persona come i componenti del suo staff e conosce bene la Juve. La sua capacità, oltre al gioco, è il modo di comunicare, la capacità di trasmettere ciò che sente: presentandosi ci disse che saremmo arrivati in Champions. Non ha mai avuto dubbi".MONDIALE PER CLUB - "Una bellissima esperienza: i migliori club di tutto il mondo nello scenario americano garantiscono spettacolo. Cercheremo di arrivare il più avanti possibile".L'INFORTUNIO - "Farò in tempo a recuperare, purtroppo dovrò saltare gli impegni degli azzurri. Ci tenevo tantissimo, avrei fatto di tutto per rimanere con l'Italia".CHIELLINI - "Sarà fondamentale: solo chi è dentro conosce davvero l'ambiente ed è in grado di trasmetterne il significato"DNA JUVE - "Ci sono tante sfumature, ma direi la continuità del lavoro e la voglia di migliorare sempre: sono le prime cose ho imparato: parte tutto da lì".LO SCUDETTO DEL NAPOLI - "Squadra solida, grandissima stagione: l'Inter ha lottato fino alla fine, ma decidono i dettagli: vince chi sbaglia meno".INTER KO IN CHAMPIONS - "Ho sentito quelli cui più sono legato per stare loro vicino in un momento non semplice. Sono partite incredibili che fanno parte dello sport".DONNARUMMA - "Ha dimostrato di essere il migliore al mondo, senza se e senza ma. E' rimasto il bonaccione che conoscevo nelle giovanili del Milan, a volto gli dico che non si rende conto di quanto è forte".YILDIZ - "Possiede qualità che altri non hanno e potenzialità da top player. è cresciuto tanto e ha ancora margini di miglioramento, anche a lui bisogna risparmiare le pressioni".