Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha presentato ai microfoni di JuventusTv la sfida di domani in Champions League contro il Villarreal. Le sue parole:



SFIDA - "Siamo pronti fisicamente e mentalmente per affrontare questa grande sfida. Ci sarà sicuramente un’atmosfera fantastica".



ATTENZIONE - "Dobbiamo assolutamente avere l’atteggiamento migliore, in partite così importante non possiamo sbagliare. Dobbiamo stare attenti ai dettagli che in queste partite sono determinanti".



GRUPPO - "Il nostro punto di forza è il gruppo e la forza mentale che siamo riusciti a raggiungere. Siamo molto uniti e questo è importante. Loro sono una squadra esperta e molto tecnica".



EMOZIONI - "Ci sono partite differenti e domani è una di quelle. Sarà un’emozione, dovremo fare una gara di grande personalità e siamo pronti per questo".