Manuel Locatelli, a JTV, ha parlato così poco prima della sfida tra Sampdoria e Juve: "Sampdoria? Sarà una gara difficile, in casa loro non è mai facile. Siamo la Juve, siamo qua per vincere. Che gara dobbiamo fare? Dobbiamo vincere i contrasti, dobbiamo giocare bene la palla e portare a casa la gara. Stiamo facendo un bel lavoro, giocando ogni tre giorni bisogna sempre farsi trovare pronti".