Manuel Locatelli ha commentato la vittoria per 4-2 della Juventus sullo Zenit San Pietroburgo in Champions League anche a JTV: "Non è facile qualificarsi agli ottavi con due gare d'anticipo, qualsiasi squadra affronti in questa competizione il livello si alza. Siamo davvero felici del percorso che stiamo facendo in Champions e dobbiamo riportare questo spirito in campionato, sappiamo che non possiamo fare come nelle ultime giornate.Il pubblico? Eccezionali, quando giochi per la Juve devi dare il 100% già di base, poi con tifosi che ti stimolano così è incredibile, meritano il meglio!""Ogni partita è una storia a sé perché cambiano gli avversari, ma ieri ci siamo ricompattati e la prestazione è venuta da sé, sono felicissimo di questo. Dybala, Chiesa e Morata sono forti e fanno la differenza, ma la prima cosa è che noi tutti lo dimostriamo ogni domenica."