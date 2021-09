Dopo la vittoria per 1-0 della Juventus sul Chelsea nella seconda giornata di Champions League all'Allianz Stadium, Manuel Locatelli ha parlato anche a JTV: "Grande partita, grande battaglia, sofferta, e queste sono le più belle! In queste sfide uno è emozionato, ma qua non c'è tempo per le emozioni. Dobbiamo mettere il cuore per i tifosi e per la Juve, bisogna farsi trovare pronto e sono felicissimo per come abbiamo giocato e per la vittoria.Abbiamo fatto tutto quello che ci chiede Allegri, bene così. Chiesa è fortissimo coi margini di miglioramento per diventare un fenomeno."