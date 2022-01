Manuel Locatelli, a DAZN, presenta Milan-Juve.



DALLA FAMIGLIA - "Nessun messaggio, niente di che. E' una partita da giocare per portarla a casa, dobbiamo giocare tranquilli".



VS TONALI - "Stimola? Sì, l'ho detto più volte. Sandro è bravo, farà il futuro della nazionale. Normali questi duelli in Milan-Juve, bisogna dare il massimo".