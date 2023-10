Le parole dia Dazn:LEADER - "Il mister mi ha dato questo ruolo, comunicare con i compagni. Quando predica calma si sente, lo sentiamo. Oggi siamo stati in equilibrio, a volte quando non si sblocca si forza la giocata, ma oggi siamo stati lì e abbiamo fatto bene".SCUDETTO - "Bello vederci lì, siamo consapevoli di essere forti. Dobbiamo crescere tanto, in passato abbiamo buttato queste partite. Se facciamo punti con queste squadre va bene. L'Inter è la rosa più completa, noi siamo giovani in quello ma abbiamo ancora tanto da dare e questo è il nostro obiettivo".PERSONALITA' - "Mi ricordo la foto che ho con voi (Montolivo e Matri) che sono venuto ad allenarmi che avevo 16 anni. Devo continuare così, andare più avanti anche da regista, andare alla conclusione è il mio obiettivo".