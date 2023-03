Il centrocampista della Juve Manuel Locatelli ha parlato al termine del match della sfida vinta contro il Friburgo ai microfoni di DAZN.SULLA GARA - ''Siamo solo 1-0, questo è solo il primo tempo. Dobbiamo andare li e fare una partita matura perchè questo non basta. La Juve deve essere questa e la strada è quella giusta'.SU DI MARIA - Angel è un fenomeno, per noi è un onore vederlo giocare e ringraziarlo di essere qui e che ci fa divertire.SUGLI INSERIMENTI - 'Dovrei essere èiù pericoloso in zona gol, è chiaro che quando vengo marcato si abbassa Adrien, ma ci stiamo provando'.