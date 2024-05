Manuel, a DAZN, parla così dopo Bologna-Juventus.- "Credo che sia meglio parlare della reazione. Se parliamo del primo tempo bisogna essere equilibrati, ma anche oggettivi. Primo tempo inaccettabile. La finale ti toglie energie, ma non così. Non è un caso il pari. Ci abbiamo creduto. E' stato importante. La stagione deve finire, è stata molto difficile per tutti, per l'ambiente. Parlano i fatti, però. Abbiamo vinto la Coppa Italia".- "Chiaro che noi alla fine poi, vincere un trofeo è stata quasi una liberazione, perché qui conta vincere e portare a casa trofei, e non l'avevamo fatto in 3 anni. Tutti abbiamo vissuto quanto accaduto, sono scelte della società. Ringraziamo l'allenatore, ci ha dato tanto. Ci siamo concentrati sulla vittoria, bisogna anche godere dei successi che arrivano"."No, non può essere così. Al di là delle voci dell'allenatore, ogni giorno su di noi ci sono miliardi di voci. Noi dobbiamo avere equilibrio, parlare tra di noi, la società. La Juve o la ami o la odi. Gli altri la odiano, la amiamo solo noi juventini. Dobbiamo mantenere l'equilibrio. Abbiamo sbagliato Inter, Empoli, le partite dopo, quelle dovevamo farle meglio"."Come in tutte le cose serve essere oggettivi: bisogna giocare meglio. Provare a fare di più, tenere la palla. Per me sarebbe importante averlo. Non è una colpa o una critica. Se analizzi la stagione, alcune partite abbiamo sbagliato tanto. Anche oggi. Quando la palla ce l'hanno gli altri, fai fatica. Ti arrabbi coi compagni, tra di noi. Bisogna fare scelte migliori, migliorare tante cose tecniche e migliorare il possesso. Può essere il punto di partenza. Ma in queste grandi squadre devi portare a casa il risultato. Ma se mi chiedi cosa c'è da migliorare, ti dico questo".- "Sono appassionato di calcio, guardo tante partite. Complimenti al Bologna, al mister, ha costruito una realtà importante. Ricordo anche Mihajlovic, che ha messo le basi. Bello aver raggiunto questo risultato per lui, anche dedicato a lui".