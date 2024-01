Locatelli a DAZN dopo Lecce-Juventus

Manuel Locatelli, a DAZN, parla così dopo Lecce-Juventus."Oggi è stata una grande vittoria, campo difficile, loro sono una squadra che mette in difficoltà. Prendono pochi gol. Il mister chiede molte volte calma, ma è quello che c'è da fare. Il gol poi lo troviamo. Serve una partita matura. Siamo riusciti a farla"."Gol degli attaccanti? Lavoriamo per questo. Sono contento per Vlahovic, si prende le responsabilità. Deve continuare così, stare tranquillo. Poi i gol riesce a farli. Yildiz fa la differenza, sempre forte nell'uno contro uno, aspettiamo Federico, c'è Milik che è forte. Il lavoro di squadra premia gli attaccanti che si mettono a disposizione. Con questo spirito si fanno grandi cose"."Al di là del singolo, l'evoluzione è stata di squadra. Siamo più maturi, consapevoli, anche quando è fuori uno si fa una bella partita. Bravo Miretti, Rabiot è forte e fa la differenza. Ma è la squadra"."In cosa vi sentite più forti? L'ho detto più volte. Noi siamo un gruppo di giocatori molto più giovane e in momenti diversi. Hanno più esperienza, hanno fatto un percorso più importante. Pensiamo a noi, al nostro percorso, si passa da questo. Chi vince sarà più bravo, gli altri parlano. Come ci sentiamo? Sempre il campo parla. Se siamo lì è perché ce lo meritiamo, percorso da fare pensando a noi più che agli altri"."Viene fuori dal fatto che è una cosa che proviamo. Quando si sta bene fisicamente si riesce ad andare alti. Si può fare durante la partita, lavoro di squadra, nel pressing siamo migliorati. Aspetto importante".