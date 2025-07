Locatelli a DAZN: 'Ho visto un grande spirito, abbiamo giocato alla pari col Real'

2025 Getty Images

Le parole di Locatelli a DAZN

Le parole di Manuel Locatelli a DAZN dopo Real Madrid-Juventus, terminata 1-0 in favore dei Blancos che si qualificano così ai quarti del Mondiale per Club. Per la Juve, invece, l'avventura negli Stati Uniti si chiude qui.SPIRITO - "Abbiamo avuto un'occasione all'inizio e si poteva far meglio. Ho visto grande atteggiamento, a partire dagli attaccanti c'è stato grande spirito. C'è rammarico per essere usciti ma è lo spirito che dobbiamo avere sempre"LA STAGIONE - "Abbiamo raggiunto un solo obiettivo: per come si era messa l'annata siamo comunque andati in Champions. Il Mondiale è stato fatto bene a parte una sola partita sbagliata col City. Oggi usciamo con la consapevolezza di essercela giocata quasi alla pari col Real".

COSA MANCA - "Ogni volta bisogna essere lucidi. Loro individualmente sono più forti. Se guardo al centrocampo ci sono Valverde e Bellingham che sono più forti di me. Bisogna compensare: dove non si arriva a livello individuale bisogna arrivare col gruppo".