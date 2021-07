non molla e continua il proprio forcing per Manuel Locatelli. Il club inglese è l'unico ad aver presentato un'offerta seria al Sassuolo e non ha intenzione di lasciare campo libero alla Juventus. Non a caso, qualche giorno fa erano arrivate parole chiare da parte di Carnevali: "​Offerte dall'estero ne sono arrivate, ma in questa trattativa c'è ancora tanta strada da fare. Vogliamo mantenere i nostri bilanci in ordine e non siamo una società che svende i giocatori".