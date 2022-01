A due giorni dal debutto su Netflix di Soy Georgina, la serie tv dedicata a Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo, lo zio della donna l'ha attaccata duramente in un'intervista concessa al Sun e riportata dal Messaggero: "Forse si considera meglio di noi perché vive una vita di lussi, ma io non le ho mai chiesto niente. Da quando abbiamo saputo che sta con Cristiano Ronaldo ci ha chiamato solo una o due volte".



Secondo lo zio, che in passato si è sempre preso cura di Georgina e della sorella Ivana, soprattutto dopo che il loro padre, Jorge Rodriguez, era finito in carcere per traffico di cocaina (è morto nel 2019), la modella sarebbe sparita dopo l'inizio della sua storia con CR7 nel 2016: "Le ho cresciute come se fossero figlie mie".



Così l'uomo ha deciso di rivolgersi a Cristiano Ronaldo direttamente su Facebook: "Hai la donna più cattiva che si possa avere al tuo fianco. Se vuoi saperne di più contattami e ti spiegherò". Anche la sorellastra, Patrizia, ha accusato Georgina: "Quando era il compleanno di mio figlio le ho chiesto una maglietta autografata di Cristiano, ma lei mi ha detto che non era possibile, che non poteva disturbare Ronaldo perché era in vacanza".