Gira che ti rigira, alla fine, Demiral deve ancora capire il suo futuro. Che è tutto da scrivere, e allora da scoprire. Perché se nei primi giorni di ritiro - e soprattutto nelle prime gare - il turco ha saputo sorprendere meravigliosamente il nuovo popolo, restano un po' di dubbi sul luogo in cui inizierà la nuova stagione. E l'ultimo indizio, ossia la maglia numero 28 non ancora in vendita sullo store della Juventus, resta chiaro.



CHIELLO E OFFERTE - Milan, Roma, Manchester United, Zenit e Fiorentina. Sono queste le cinque squadre che seguono e vorrebbero Merih Demiral. Interessi, per il momento, non tramutati in offerte, semmai in colloqui, come quello in cui la Viola, secondo quanto riporta Tuttosport, ha aperto all'ipotesi prestito. Su tutti c'è il Milan, in pole per il colpo, vista la corte di più lunga data con Marco Giampaolo vuole assolutamente Merih Demiral e la Juve che non cede. Occhio anche ai giallorossi: per Il Messaggero, sarebbe stata la Juve a offrire il centrale a Petrachi. Intanto, i bianconeri provano comunque a tenerselo stretto. Perché Chiellini deve recuperare con calma dal polpaccio. E il turco è il suo sostituto naturale.



GIA' IDOLO - Motivo in più che giustifica questa passione importante già scatenata nel tifo juventino. Sono in tantissimi a volere Demiral ancora in bianconero, sorte mai avuta da Daniele Rugani. Lui sì, certo di rimanere, specialmente per il rapporto con il tecnico Maurizio Sarri. Elemento che non fa gioco a Merih, che pian piano sta convincendo l'allenatore. Sarà cessione? Chissà. Dipenderà tutto dalle offerte. E da Chiellini.