Il Psg accende i riflettori sulla Serie A per le ultime ventiquattr'ore di mercato. Secondo Telefoot infatti il Psg vuole portare in Francia Marcelo Brozovic, offrendo in cambio Leandro Paredes all'Inter. Se l'affare dovesse andare in porto, la Juventus potrebbe ritrovarsi da avversario un giocatore che aveva seguito a lungo nella scorsa stagione e che piace particolarmente alla dirigenza bianconera.