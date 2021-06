Paul Pogba scatenerà il mercato. Lo spiega la sua situazione: potenzialmente voglioso di cambiare aria, in scadenza nel contratto nel 2022. Per questo i maggiori top club (come Real Madrid e Paris Saint-Germain) ci pensano, come la Juventus, che però riuscirebbe a realizzare il Pogback solo attraverso lo scambio con Cristiano Ronaldo. Nel frattempo, La Gazzetta dello Sport spiega come il Manchester United stia tentando il tutto per tutto per trattenere Paul: il club inglese avrebbe già avuto un contatto con l’agente Mino Raiola, sul tavolo un’offerta da ben 26,5 milioni di euro a stagione di ingaggio. Un’offerta faraonica, che potrebbe spostare le idee di Pogba.