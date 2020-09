Partita pazza oggi al Falmer Stadium, in Inghilterra, dove il Brighton ha ospitato il Manchester United sovrastandolo per buona parte del match sul piano del gioco, complice anche una prestazione non esattamente pimpante di Paul Pogba. I padroni di casa hanno però, molto sfortunati avendo colpito cinque legni, hanno dovuto soffrire per strappare il 2-2 al 95'.

L'EPISODIO - Partita finita dopo un ultimo vano assalto dello United. Anzi no. L'arbitro Kavanagh, dopo aver già fischiato la fine della partita al termine di un supplemento di recupero ritenuto eccessivo dal Brighton, è stato richiamato al Var e tramite on field review ha ravvisato un tocco di mano in area nel mischione finale. Gara "riaperta", rigore per gli uomini di Solskjaer: l'ex Samp Bruno Fernandes è stato freddo dal dischetto e ha regalato un 3-2 esterno al Manchester, destinato sicuramente a far discutere.

LA RIFLESSIONE - Ma proviamo un attimo a pensare cosa succederebbe se un episodio del genere avvenisse in Italia. E in particolare, con un rigore del genere per la Juventus. Quanti strali, quante polemiche, quante accuse leggeremmo e sentiremmo per giorni ai danni del club bianconero. Come accade sempre quando la Juve beneficia di una decisione arbitrale dubbia, anche se suffragata dal regolamento. E come vediamo su altri livelli quando vengono emesse sentenze sommarie dal "popolo del web" in casi come quello dell'esame di Suarez.