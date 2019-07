Il nome di Sergej Milinkovic-Savic resta vivo sul taccuino di Fabio Paratici. Il centrocampista della Lazio, però, è seguito con grande interesse anche dal Paris Saint-Germain in Francia e dal Manchester United in Inghilterra. In particolare, secondo quanto riportato da Sky Sports, i Red Devils sono pronti a mettere sul piatto ben 80 milioni di euro per il suo cartellino, ma Claudio Lotito ne chiede almeno 100 per chiudere l'affare. E la Juventus resta in corsa.