Dopo una Copa America ai margini, pur con il gol segnato nella finale per il terzo e quarto posto contro il Cile, Paulo Dybala si sta godendo le meritate vacanze, prima di raggiungere Torino e aspettare il ritorno della Juventus di Maurizio Sarri dalla tournée in Asia, in corso di svolgimento. Il fratello e agente Mariano, nel frattempo, è al lavoro per valutare il suo futuro, in bianconero o altrove.



CHI LO VUOLE - Sono tre, su tutte, le squadre interessate a Dybala: il Bayern Monaco lo segue da tempo, poi è seguito il Manchester United e, infine, oggi è forte l'interesse del Paris Saint-Germain. La risposta della Joya, come racconta Calciomercato.com, è stata un "vediamo", ben diverso dal "no" all'Inter nell'ambito dello scambio con Mauro Icardi. Le tre big d'Europa possono soddisfare le sue richieste dal punto di vista economico e dargli un ruolo centrale e da protagonista. Dybala ci pensa, pur continuando a dare priorità alla Juventus, a patto di essere centrale nel progetto tecnico di Maurizio Sarri.



E LA JUVE... - La Juventus, dal canto suo, non chiude a priori alla cessione. A patto che vengano soddisfatte le condizioni imposte da tempo per avere Dybala: almeno 80 milioni di euro cash, cui aggiungere ricchi bonus per provare a superare il muro dei 100 per il suo cartellino. Da questo punto di vista, lo United è la squadra che ha lanciato i segnali più importanti, chiedendo un contatto diretto con il club bianconero nei prossimi giorni per avanzare la propria offerta: le condizioni sono già state chiarite, con quel sogno Paul Pogba sempre sullo sfondo.