A volte ritornano. Il Manchester United sta pensando di fare un tentativo per riportare in Inghilterra Cristiano Ronaldo. A riportarlo è Don Balon, secondo il quale a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto con la Juventus, i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro per il cartellino. La volontà della Juventus è chiara ed è rimasta sempre la stessa: il portoghese non si tocca fino alla scadenza del contratto, poi sarà lui a decidere cosa voler fare.