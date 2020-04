3









Il messaggio di Solskjaer era chiaro: "Eserciteremo l'opzione per prolungare il contratto a Paul Pogba di un'altra stagione". Destinatario: Mino Raiola, che stava lavorando per portare il francese lontano da Manchester e convincere lo United ad abbassare le richieste. Prima del coronavirus i Red Devils chiedevano una cifra più vicino ai 150 milioni che ai 100, secondo quanto riporta Calciomercato.com.



LA SITUAZIONE - Cifra che potrebbe dimezzarsi intorno ai 50/60 milioni se, secondo come riportano dalla Francia, il giocatore si appellasse all'articolo 17. Una soluzione che finora Pogba non ha preso in considerazione, ma che non esiterebbe a farlo se il club inglese dovesse mettergli i bastoni tra le ruote. Per questo lo United ha fatto un passo indietro e sta valutando la cessione di Paul senza esercitare l'opzione di rinnovo. L'obiettivo è quello di ottenere un risultato soddisfacente per entrambe le parti: la valutazione attuale di Pogba è di circa 100 milioni, ai quali si può arrivare anche inserendo contropartite.



LE MOSSE DELLA JUVE - Orecchie drizzate per la Juve, il francese è il sogno di Fabio Paratici che da tempo lavora per riportarlo a Torino. Il giocatore alla Juve tornerebbe di corsa, dall'altra parte bisogna fare i conti con la concorrenza di Real Madrid, Psg e Inter. Intanto il Manchester United scorre la rosa bianconera per trovare le contropartite giuste: De Ligt, Demiral... Alt. I Red Devils hanno scelto proprio i due giocatori quasi impossibili da ottenere. La Juve è più aperta a discutere di altre contropartite: da Ramsey a Szczesny, da Douglas Costa a Pjanic. Paratici studia e valuta, Paul Pogba è il pallino di mercato.