Il Manchester United sembra aver sciolto i propri dubbi. Se parte Pogba, arriva Milinkovic-Savic, ecco quanto viene riportato sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Così, con il francese in direzione Madrid, lo United non avrebbe problemi a mettere sul piatto i soldi richiesti da Lotito (più di 80 milioni), e potrebbero avanzare la prima offerta. Si parla di 75 milioni più 15 di bonus, questa sarebbe la cifra che da Manchester sarebbero disposti a spendere per Milinkovic. La Juventus, che ad inizio mercato aveva provato ad intavolare una trattativa, non si sarebbe spinta oltre i 60. Eppure, non si esclude per nulla che Paratici non possa tentare un altro affondo, nella seconda parte di agosto: se davvero Pogba andasse a Madrid, il serbo tornerebbe prepotentemente tra le preferenze bianconere.