La Juventus continua a monitorare e cullare il sogno di poter riportare a Torino Paul Pogba, tanto più che si fanno sempre più insistenti le voci di una sua partenza dal Manchester United. Oggi Calciomercato.com rivela che i Red Devils stanno spingendo sull'acceleratore per Leon Goretzka dal Bayern Monaco. Un modo per portare a Manchester un sostituto per un Pogba definitivamente in uscita? Si potrebbe avvicinare dunque il momento in cui la Juve dovrà iniziare a fare i suoi conti e capire se davvero può lanciare l'assalto al suo grande ex centrocampista.