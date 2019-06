Mentre la Juve porta in fondo lo scambio tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola , i bianconeri sono in attesa della firma di Adrien Rabiot che ha dato la sua parola a Fabio Paratici. La prossima stagione vestirà la maglia bianconera ma la firma ci sarà solo dal primo di luglio, quando il calciatore sarà ufficialmente senza squadra.e in questo senso non arrivano buone notizie dall'Inghilterra dove lo United sembra intenzionato a fare un ultimo tentativo per il centrocampista francese.I bianconeri, come detto, si fidano della parola data da Rabiot e mamma Veronique. Sanno che in questa fase l'appeal del club è superiore a quello dello United che la prossima stagione non giocherà neanche la Champions. Ma quando si parla di soldi anche le ambizioni personali possono cambiare e la Juve spera che queste ore che la separano da Rabiot scorrano senza ulteriori grattacapi e che Rabiot possa finamente diventare un nuovo calciatore bianconero a partire dalla prossima settimana.L'arrivo del centrocampista ormai ex Psg permetterebbe alla Juve di sistemare quasi definitivamente il centrocampo. Pogba resta una pista percorribile e appetibile ma lo United chiede 150 milioni di euro per il cartellino del campione del Mondo francese che vuol lasciare lo United ma si trova di fronte al muro alzato dai Red Devils. La Juve ci proverà fino in fondo, nel frattempo spera che non sfumi all'ultimo la pista Rabiot.@lorebetto