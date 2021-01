Nei mesi scorsi c'è stato un testa a testa tra Juventus e Manchester United per prendere Facundo Pellistri, attaccante classe 2001: alla fine l'hanno spuntata i Red Devils, portandolo in Inghilterra e facendolo giocare con la squadra giovanile. Il ragazzo a dire la veritànon si è ambientato benissimo, il debutto in prima squadra non è ancora arrivato e secondo quanto riporta il Manchester Evening News potrebbe già lasciare lo United.