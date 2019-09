Nuovo assalto del Manchester United a Mario Mandzukic. Come riporta il tabloid inglese The Sun, i Red Devils hanno intenzione di tornare alla carica per l'attaccante croato della Juventus considerato un profilo ideale per rimpiazzare Romelu Lukaku finito all'Inter. Il club inglese non ha un centravanti di ruolo e in queste settimane Solskjaer è alle prese con l'infortunio di Marcus Rashford. A gennaio lo United tornerà a bussare alla porta della Juve.